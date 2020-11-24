Роспотребнадзор предупредил о «самом грозном» симптоме коронавируса

«Самый грозный симптом — появление на фоне респираторных симптомов одышки», — пояснила ТАСС специалист.

По словам Пшеничной, если у человека появилось затруднительное дыхание, то нужно обратиться к врачу за помощью, передает РИА ФАН.

Однако аналогичные симптомы могут проявляться и при заражении некоторыми другими заболеваниями, в том числе острыми респираторными инфекциями, отмечает Ura.ru. Например, потеря обоняния может произойти при ОРВИ, нейродегенеративных заболеваниях, сахарном диабете, курении, употреблении ряда лекарств.

Директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в интервью НСН отметила, что делать выводы о вакцине и сравнивать её с аналогами до завершения всего цикла исследований некорректно.

