Роспотребнадзор предупредил о «самом грозном» симптоме коронавируса

Одышка на фоне других респираторных симптомов является самым опасным проявлением COVID-19. Об этом заявила эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она рассказала, что этот недуг считается самым грозным последствием заражения коронавирусом: вместе с потерей обоняния говорит о развитии инфекции.

Назван смертельно опасный синдром при COVID-19

«Самый грозный симптом — появление на фоне респираторных симптомов одышки», — пояснила ТАСС специалист.

По словам Пшеничной, если у человека появилось затруднительное дыхание, то нужно обратиться к врачу за помощью, передает РИА ФАН.

Однако аналогичные симптомы могут проявляться и при заражении некоторыми другими заболеваниями, в том числе острыми респираторными инфекциями, отмечает Ura.ru. Например, потеря обоняния может произойти при ОРВИ, нейродегенеративных заболеваниях, сахарном диабете, курении, употреблении ряда лекарств.

Директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в интервью НСН отметила, что делать выводы о вакцине и сравнивать её с аналогами до завершения всего цикла исследований некорректно.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры