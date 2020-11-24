Назван смертельно опасный синдром при COVID-19
Ряд пациентов могут страдать смертельно опасным при коронавирусе нарушением сна — синдромом апноэ с остановками дыхания, сообщает Lenta.ru со ссылкой на врача-сомнолога Дарью Лебедеву.
По ее словам, из-за него COVID-19 может протекать в более тяжелой форме. Как правило, речь идет о пациентах с лишним весом.
Если зараженные вирусом пациенты с синдромом апноэ не проходят терапию с помощью респираторной поддержки, то они имеют более высокие шансы отправиться в реанимацию.
Как сообщалось, работающие россияне в возрасте от 30 до 64 лет сейчас чаще других заражаются коронавирусом.
«Максимальная заболеваемость регистрируется у лиц работоспособного возраста - от 30 до 64 лет, преимущественно работающих", - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+25 173 / сут.
Умерли
36 540+361 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+16 002 / сут.
- Назван смертельно опасный синдром при COVID-19
- Снижать смертность на дорогах предложено с помощью пешеходных зон
- Телеврач Мясников высказался за встречу Нового года
- В Петербурге пенсионерка без маски напала на полицейского
- Ученые предупредили о предстоящем в декабре редчайшем астрономическом явлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru