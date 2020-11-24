Назван смертельно опасный синдром при COVID-19

Ряд пациентов могут страдать смертельно опасным при коронавирусе нарушением сна — синдромом апноэ с остановками дыхания, сообщает Lenta.ru со ссылкой на врача-сомнолога Дарью Лебедеву.

По ее словам, из-за него COVID-19 может протекать в более тяжелой форме. Как правило, речь идет о пациентах с лишним весом.

Если зараженные вирусом пациенты с синдромом апноэ не проходят терапию с помощью респираторной поддержки, то они имеют более высокие шансы отправиться в реанимацию.

Как сообщалось, работающие россияне в возрасте от 30 до 64 лет сейчас чаще других заражаются коронавирусом.

«Максимальная заболеваемость регистрируется у лиц работоспособного возраста - от 30 до 64 лет, преимущественно работающих", - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

