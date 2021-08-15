Роспотребнадзор посоветовал петь народные песни для восстановления после коронавируса
Пациентам, которые переболели COVID-19, важно вернуть привычный режим сна и бодрствования, полноценно питаться, принимать витамин D и делать физические упражнения, сообщает РИА Новости ссылкой на руководителя отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижата Омарова.
По его словам, нужно обязательно восполнять белок и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов.
Для восстановления легких хорошо петь народные протяжные песни. Физическая активность должна быть регулярной.
Тем временем, в США исследователи выявили снижение коэффициент интеллекта (IQ) у родившихся во время пандемии коронавируса детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru