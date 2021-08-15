Роспотребнадзор посоветовал петь народные песни для восстановления после коронавируса

По его словам, нужно обязательно восполнять белок и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов.

Для восстановления легких хорошо петь народные протяжные песни. Физическая активность должна быть регулярной.

Тем временем, в США исследователи выявили снижение коэффициент интеллекта (IQ) у родившихся во время пандемии коронавируса детей.

