Роспотребнадзор посоветовал петь народные песни для восстановления после коронавируса

Пациентам, которые переболели COVID-19, важно вернуть привычный режим сна и бодрствования, полноценно питаться, принимать витамин D и делать физические упражнения, сообщает РИА Новости ссылкой на руководителя отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижата Омарова.

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По его словам, нужно обязательно восполнять белок и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов.

Для восстановления легких хорошо петь народные протяжные песни. Физическая активность должна быть регулярной.

Тем временем, в США исследователи выявили снижение коэффициент интеллекта (IQ) у родившихся во время пандемии коронавируса детей.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирус
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