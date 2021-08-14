Пандемия коронавируса снизила интеллект детей

В исследовании приняли участие 672 ребенка из штата Род-Айленд в возрасте от трех месяцев до трех лет. Известно, что 308 малышей родились до января 2019 года, 176 — с января 2019-го до марта 2020 года, и 188 — после июля 2020 года. У испытуемых не наблюдалось отклонений в умственном развитии.

По данным исследователей, средний результат тестов на IQ по шкале Маллена для малышей, родившихся в период пандемии, составил 78. При этом для детей, появившихся до периода пандемии - 100.

IQ снизился и у детей из малообеспеченных семей.

Исследователи напоминают, что в период распространения коронавируса были закрыты многие обучающие и развивающие соцучреждения – детские сады, школы, развивающие центры. Отмечается также, что изыскание провели в относительно благополучном штате с развитой системой социального обеспечения, пишет Lenta.ru. Это внушает опасения по поводу влияния пандемии на развитие детей в других территориях и социально-экономических условиях.

Специалист Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН Денис Федоряк считает, что решение творческих задач может помочь человеку восстановиться после перенесенного коронавируса.

