Пандемия коронавируса снизила интеллект детей
В США исследователи выявили снижение коэффициент интеллекта (IQ) у родившихся во время пандемии коронавируса детей. Об этом сговорится в препринте на medRxiv.org.
В исследовании приняли участие 672 ребенка из штата Род-Айленд в возрасте от трех месяцев до трех лет. Известно, что 308 малышей родились до января 2019 года, 176 — с января 2019-го до марта 2020 года, и 188 — после июля 2020 года. У испытуемых не наблюдалось отклонений в умственном развитии.
По данным исследователей, средний результат тестов на IQ по шкале Маллена для малышей, родившихся в период пандемии, составил 78. При этом для детей, появившихся до периода пандемии - 100.
IQ снизился и у детей из малообеспеченных семей.
Исследователи напоминают, что в период распространения коронавируса были закрыты многие обучающие и развивающие соцучреждения – детские сады, школы, развивающие центры. Отмечается также, что изыскание провели в относительно благополучном штате с развитой системой социального обеспечения, пишет Lenta.ru. Это внушает опасения по поводу влияния пандемии на развитие детей в других территориях и социально-экономических условиях.
Специалист Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН Денис Федоряк считает, что решение творческих задач может помочь человеку восстановиться после перенесенного коронавируса.
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