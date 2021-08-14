Иммунолог предупредил о росте летальности коронавируса из-за мутаций

«Летальность может расти, если штамм будет меняться. А он меняется в сторону получения большей выгоды для вируса, то есть отбираются те мутации, которые способствуют скорости распространения, проникновения в клетки», — рассказал эксперт в беседе с ТАСС.

По словам Жемчугова, такая адаптация COVID-19 — в том числе ответ на вакцинацию как на мощны фактор селекции. Эксперт отметил, что новые штаммы будут уклоняться от действия вакцинного иммунитета.

«Единственный выход - быстро всем провакцинироваться в как можно больших масштабах по территориям и странам, пока вирус не успел к вакцине приспособиться», — заключил Жемчугов.

