Иммунолог предупредил о росте летальности коронавируса из-за мутаций

Летальность от коронавируса может вырасти в случае дальнейшей мутации инфекции, для защиты необходимо вакцинировать как можно больше людей в максимально короткий срок. Об этом заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

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«Летальность может расти, если штамм будет меняться. А он меняется в сторону получения большей выгоды для вируса, то есть отбираются те мутации, которые способствуют скорости распространения, проникновения в клетки», — рассказал эксперт в беседе с ТАСС.

По словам Жемчугова, такая адаптация COVID-19 — в том числе ответ на вакцинацию как на мощны фактор селекции. Эксперт отметил, что новые штаммы будут уклоняться от действия вакцинного иммунитета.

«Единственный выход - быстро всем провакцинироваться в как можно больших масштабах по территориям и странам, пока вирус не успел к вакцине приспособиться», — заключил Жемчугов.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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