Роспотребнадзор: Не все тесты способны выявить антитела после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Большинство тест-систем не может выявить небольшой пул ключевых антител, которые образуются после вакцинации «ЭпиВакКороной» - не хватает чувствительности стандартных тестов.

«Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых «ЭпиВакКороной»... Для оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины иммунитета необходимо использовать специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор»... Эти... тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной «ЭпиВакКорона», - говорится на сайте федеральной службы.

Разработанная центром «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» на этой неделе начала поступать в медицинские учреждения страны. Об этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил в эфире телеканала «Россия 24» 1 апреля.

