Роспотребнадзор: Не все тесты способны выявить антитела после вакцинации «ЭпиВакКороной»
Чтобы выявить наличие антител к коронавирусной инфекции после вакцинации «ЭпиВакКороной», необходимы специальные тесты. Их поставляют во все регионы, куда отправили и препарат. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Большинство тест-систем не может выявить небольшой пул ключевых антител, которые образуются после вакцинации «ЭпиВакКороной» - не хватает чувствительности стандартных тестов.
«Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых «ЭпиВакКороной»... Для оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины иммунитета необходимо использовать специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор»... Эти... тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной «ЭпиВакКорона», - говорится на сайте федеральной службы.
Разработанная центром «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» на этой неделе начала поступать в медицинские учреждения страны. Об этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил в эфире телеканала «Россия 24» 1 апреля.
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