В «Векторе» перечислили преимущества вакцины «ЭпиВакКорона»
Центр «Вектор» отслеживает все известные штаммы COVID-19, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.
По его словам, они не влияют на иммунный ответ, формируемый российской вакциной «ЭпиВакКорона». Преимущества пептидной вакцины заложены в ее конструкции: безвредность, возможность многократной ревакцинации, устойчивость к мутациям. «Они [известные мутации] никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью нашей вакцины», — сказал Рыжиков.
«ЭпиВакКорона» после прививки формирует три линии иммунной защиты организма. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru