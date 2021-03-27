В «Векторе» перечислили преимущества вакцины «ЭпиВакКорона»

По его словам, они не влияют на иммунный ответ, формируемый российской вакциной «ЭпиВакКорона». Преимущества пептидной вакцины заложены в ее конструкции: безвредность, возможность многократной ревакцинации, устойчивость к мутациям. «Они [известные мутации] никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью нашей вакцины», — сказал Рыжиков.

«ЭпиВакКорона» после прививки формирует три линии иммунной защиты организма. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

