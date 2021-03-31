Министр здравоохранения РФ привился препаратом «Спутник V»

Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко получил вакцину от коронавируса «Спутник V», передает ТАСС.

Ранее министр уже сообщил, что сделал прививку для профилактики COVID-19, однако не уточнил, какой именно препарат он выбрал.

Мурашко заявил о том, что вакцинировался от COVID-19

Сейчас в России доступно три вакцины в гражданском обороте: «Спутник V» центра имени Гамалеи Минздрава РФ, разработанная центром «Вектор» «Эпиваккорона», а также созданная Центром имени Чумакова РАН «Ковивак».

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусМинздрав
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