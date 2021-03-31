Министр здравоохранения РФ привился препаратом «Спутник V»
31 марта 202120:56
Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко получил вакцину от коронавируса «Спутник V», передает ТАСС.
Ранее министр уже сообщил, что сделал прививку для профилактики COVID-19, однако не уточнил, какой именно препарат он выбрал.
Сейчас в России доступно три вакцины в гражданском обороте: «Спутник V» центра имени Гамалеи Минздрава РФ, разработанная центром «Вектор» «Эпиваккорона», а также созданная Центром имени Чумакова РАН «Ковивак».
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31 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru