Роспотребнадзор исключил риск завоза лихорадки Денге

Для выявления лихорадки Денге в России учеными ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны высокоточные тест-системы для ПЦР-диагностики, с помощью которых определяется наличие или отсутствие вируса, а также вирусная нагрузка, вызванная данным заболеванием, уточнили в пресс-службе.

Комментируя вспышку непонятного вирусного заболевания на Пхукете директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал НСН, что для Таиланда характерны малярия, лихорадка Денге, геморрагические лихорадки, однако без осмотра конкретных людей о каком-либо заболевании заявлять опрометчиво.

