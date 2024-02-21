Роспотребнадзор исключил риск завоза лихорадки Денге

Риски завоза лихорадки Денге в Россию исключены. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что в пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС «Периметр» специалисты Роспотребнадзора анализируют эпидемические риски и выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, передаёт РИА Новости.

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Для выявления лихорадки Денге в России учеными ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны высокоточные тест-системы для ПЦР-диагностики, с помощью которых определяется наличие или отсутствие вируса, а также вирусная нагрузка, вызванная данным заболеванием, уточнили в пресс-службе.

Комментируя вспышку непонятного вирусного заболевания на Пхукете директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал НСН, что для Таиланда характерны малярия, лихорадка Денге, геморрагические лихорадки, однако без осмотра конкретных людей о каком-либо заболевании заявлять опрометчиво.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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