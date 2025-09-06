В США заявили, что законодатели хотят встретиться с коллегами из России в Вашингтоне
Законодатели США хотели бы встретиться со своими коллегами из России в Вашингтоне. Об этом рассказали в офисе члена американской палаты представителей от Республиканской партии Анны Паулины Луны, передает РИА Новости.
Отмечается, что американская сторона с нетерпением ждет возможности принять российских парламентариев в Вашингтоне.
«Соединенные Штаты могут стать для России гораздо более надежным торговым партнером и союзником, чем Китай, и мы стремимся создать этот прецедент», - отметили в офисе Луны.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что контакты российских парламентариев и американских конгрессменов никогда не прекращались. Кроме того, саммит РФ-США на Аляске дал импульс на их активизацию.
