В США заявили, что законодатели хотят встретиться с коллегами из России в Вашингтоне

Законодатели США хотели бы встретиться со своими коллегами из России в Вашингтоне. Об этом рассказали в офисе члена американской палаты представителей от Республиканской партии Анны Паулины Луны, передает РИА Новости.

Песков: Встречу Путина и Трампа можно очень быстро организовать

Отмечается, что американская сторона с нетерпением ждет возможности принять российских парламентариев в Вашингтоне.

«Соединенные Штаты могут стать для России гораздо более надежным торговым партнером и союзником, чем Китай, и мы стремимся создать этот прецедент», - отметили в офисе Луны.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что контакты российских парламентариев и американских конгрессменов никогда не прекращались. Кроме того, саммит РФ-США на Аляске дал импульс на их активизацию.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры