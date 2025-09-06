Кадыров заявил о росте туризма в Чечне
6 сентября 202505:56
Туризм в Чечне развивается, за первую половину года он вырос на 18%. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости.
По его словам, в регионе растет число маршрутов, точек для посещения, количество туристов.
«За первое полугодие 2025 года у нас прирост размещенных туристов на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», - подчеркнул Кадыров.
Ранее глава Чечни заявил, что регион стал первым в мире, победившим окончательно международный терроризм.
