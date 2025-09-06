Минпросвещения определило единые планы обучения в школах
Минпросвещения России сформировало единые федеральные планы обучения в школах в рамках начального, основного, среднего общего образования. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
«Единые... программы с учетом пятидневной или шестидневной учебной недели и преподавания родных языков включают пять вариантов федеральных учебных планов на уровне начального общего образования, шесть вариантов на уровне основного общего... и 19 вариантов на уровне среднего общего образования», - отметил министр.
Кравцов указал, что с нового учебного года все школы страны применяют утвержденные приказом 704 нормы. Документ обеспечивает создание единого образовательного пространства. По словам министра, в РФ выстроили систему содержания образования, дающую высокое качество обучения независимо от того, где учатся и живут ученики.
Ранее Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября в РФ вводятся единые требования по изучению школьных предметов.
