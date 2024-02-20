Вирусолог объяснил неизвестное заболевание на Пхукете тропическим климатом
Вспышка непонятного вирусного заболевания на Пхукете объясняется особенностями местного климата, сказал НСН Георгий Викулов.
Для путешествия за рубеж туристам важно получить медицинскую страховку и заручиться поддержкой авторитетного доктора, чтобы иметь возможность получить телемедицинскую консультацию. Об этом НСН заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что на Пхукете многие россияне столкнулись с непонятным вирусом. Отмечается, что заболевшие жалуются на кашель, высокую температуру и слабость, при этом симптомы сохраняются несколько недель, а местные врачи не могут поставить точный диагноз. Викулов предположил, что причиной недомогания отдыхающих могло стать одно из заболеваний, характерных для тропического климата, и рассказал, как быть заболевшим туристам, оказавшимся за рубежом.
«Дело в том, что на Пхукете тропический и субтропический климат. А там, где тропический климат, есть определенный набор заболеваний, характерных для этого региона. Это малярия, это лихорадка Денге, это геморрагические лихорадки. Хоть не исключены и ОРВИ, гриппозные инфекции, COVID-19. Без осмотра конкретных людей о каком-либо заболевании заявлять опрометчиво. Что же касается рекомендаций для туристов, следует иметь медицинскую страховку и быть на связи с доверенным врачом, поскольку в нынешний век телемедицины можно получить квалифицированную консультацию, находясь далеко от своего основного места проживания», — сказал Викулов.
В свою очередь врач-иммунолог Владимир Болибок посоветовал туристам, заболевшим за рубежом, поскорее возвращаться в Россию.
Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что считать вирус Alaskapox опасным и смертельным не стоит, вероятность его выявления в России минимальна.
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