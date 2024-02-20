Вирусолог объяснил неизвестное заболевание на Пхукете тропическим климатом

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что на Пхукете многие россияне столкнулись с непонятным вирусом. Отмечается, что заболевшие жалуются на кашель, высокую температуру и слабость, при этом симптомы сохраняются несколько недель, а местные врачи не могут поставить точный диагноз. Викулов предположил, что причиной недомогания отдыхающих могло стать одно из заболеваний, характерных для тропического климата, и рассказал, как быть заболевшим туристам, оказавшимся за рубежом.

«Дело в том, что на Пхукете тропический и субтропический климат. А там, где тропический климат, есть определенный набор заболеваний, характерных для этого региона. Это малярия, это лихорадка Денге, это геморрагические лихорадки. Хоть не исключены и ОРВИ, гриппозные инфекции, COVID-19. Без осмотра конкретных людей о каком-либо заболевании заявлять опрометчиво. Что же касается рекомендаций для туристов, следует иметь медицинскую страховку и быть на связи с доверенным врачом, поскольку в нынешний век телемедицины можно получить квалифицированную консультацию, находясь далеко от своего основного места проживания», — сказал Викулов.

В свою очередь врач-иммунолог Владимир Болибок посоветовал туристам, заболевшим за рубежом, поскорее возвращаться в Россию.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что считать вирус Alaskapox опасным и смертельным не стоит, вероятность его выявления в России минимальна.

