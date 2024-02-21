Онищенко: Домашние кошки не болеют вирусом Alaskapox
Вирус Alaskapox не представляет опасности для домашних кошек, сказал НСН Геннадий Онищенко.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заверил, что вирус Alaskapox безопасен для домашних кошек.
«Наши, домашние московские кошки вирусом Alaskapox точно не болеют. Еще неизвестно, за кем в семьях больше ухаживают: за детьми или за кошками. Посещение ветеринара стоит дороже, чем сводить ребенка ко врачу. Хотя, конечно, кошки тоже болеют — не только вирусами, но и глистами, паразитами. Просто за этим нужно следить», — сказал эпидемиолог.
Напомним, в американском штате Аляска впервые скончался с вирусом Alaskapox. Умерший находился под наблюдением медиков, при этом изначально у него диагностировали оспу из-за схожих симптомов: повышенной температуры, ослабленного иммунитета, увеличенных лимфоузлов и характерных красных пятен. Однако впоследствии врачи вновь пересмотрели результаты анализов и обнаружили в крови пациента следы Alaskapox, открытого в 2015 году.
Медики предположили, что умерший от Alaskapox мужчина мог заразиться вирусом в результате контакта с бродящей кошкой, которую подкармливал.
Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал минимальной вероятность появления Alaskapox в России, он также отказался считать этот вирус опасным и смертельным.
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