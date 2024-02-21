Онищенко: Домашние кошки не болеют вирусом Alaskapox

«Наши, домашние московские кошки вирусом Alaskapox точно не болеют. Еще неизвестно, за кем в семьях больше ухаживают: за детьми или за кошками. Посещение ветеринара стоит дороже, чем сводить ребенка ко врачу. Хотя, конечно, кошки тоже болеют — не только вирусами, но и глистами, паразитами. Просто за этим нужно следить», — сказал эпидемиолог.

Напомним, в американском штате Аляска впервые скончался с вирусом Alaskapox. Умерший находился под наблюдением медиков, при этом изначально у него диагностировали оспу из-за схожих симптомов: повышенной температуры, ослабленного иммунитета, увеличенных лимфоузлов и характерных красных пятен. Однако впоследствии врачи вновь пересмотрели результаты анализов и обнаружили в крови пациента следы Alaskapox, открытого в 2015 году.

Медики предположили, что умерший от Alaskapox мужчина мог заразиться вирусом в результате контакта с бродящей кошкой, которую подкармливал.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал минимальной вероятность появления Alaskapox в России, он также отказался считать этот вирус опасным и смертельным.

