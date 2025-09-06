В Крыму назвали управляемой ситуацию с питьевой водой в регионе

Как отметил политик, в регионе было засушливое лето, однако «много раз было намного хуже».

«Поэтому эта ситуация для нас считается управляемой, она совершенно не экстремальная. На прохождение активной фазы [летнего] сезона потребление воды увеличивается кратно - всем хватило, все хорошо», - рассказал Константинов в беседе с ТАСС.

По словам главы Госсовета, запас воды в Крыму около 114 млн тонн, в регионе ожидают осенних дождей, которые восполнят запасы.

Ранее в десяти районах республики ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели сельхозкультур на фоне засухи.

