В Крыму назвали управляемой ситуацию с питьевой водой в регионе
Ситуация с сокращением объемов питьевой воды в Крыму управляемая. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов на Восточном экономическом форуме.
Как отметил политик, в регионе было засушливое лето, однако «много раз было намного хуже».
«Поэтому эта ситуация для нас считается управляемой, она совершенно не экстремальная. На прохождение активной фазы [летнего] сезона потребление воды увеличивается кратно - всем хватило, все хорошо», - рассказал Константинов в беседе с ТАСС.
По словам главы Госсовета, запас воды в Крыму около 114 млн тонн, в регионе ожидают осенних дождей, которые восполнят запасы.
Ранее в десяти районах республики ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели сельхозкультур на фоне засухи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Крыму назвали управляемой ситуацию с питьевой водой в регионе
- Михалков: Мединский будет координировать процессы премии «Бриллиантовая бабочка»
- Трамп заявил, что США не собираются свергать правительство Венесуэлы
- Путин в 2025 году проведет прямую линию с пресс-конференцией
- СМИ: Киев может получить от США первые ракеты ERAM в октябре
- Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР
- Трамп: США и Белоруссия обсуждают освобождение около 1,5 тысячи заключенных
- Тренер ПСЖ Луис Энрике сломал ключицу, упав с велосипеда
- Саммит G20 в 2026 году пройдет в Майами
- На территории Третьяковской галереи произошло возгорание
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru