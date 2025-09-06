Зеленский: Я не могу отправиться в Москву
6 сентября 202505:25
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в РФ на переговоры. Об этом украинский политик заявил в интервью американскому каналу ABC.
«Я не могу отправиться в Москву», - указал Зеленский.
В то же время он отметил, что готов ко встрече «в любом формате».
Ранее Владимир Путин пригласил Зеленского в Россию для переговоров, если тот проявит готовность, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кадыров заявил о росте туризма в Чечне
- Минпросвещения определило единые планы обучения в школах
- Зеленский: Я не могу отправиться в Москву
- В Крыму назвали управляемой ситуацию с питьевой водой в регионе
- Михалков: Мединский будет координировать процессы премии «Бриллиантовая бабочка»
- Трамп заявил, что США не собираются свергать правительство Венесуэлы
- Путин в 2025 году проведет прямую линию с пресс-конференцией
- СМИ: Киев может получить от США первые ракеты ERAM в октябре
- Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР
- Трамп: США и Белоруссия обсуждают освобождение около 1,5 тысячи заключенных
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru