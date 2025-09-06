Зеленский: Я не могу отправиться в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в РФ на переговоры. Об этом украинский политик заявил в интервью американскому каналу ABC.

Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров, а не для капитуляции

«Я не могу отправиться в Москву», - указал Зеленский.

В то же время он отметил, что готов ко встрече «в любом формате».

Ранее Владимир Путин пригласил Зеленского в Россию для переговоров, если тот проявит готовность, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP /ТАСС
ТЕГИ:МоскваВладимир ПутинВладимир Зеленский

