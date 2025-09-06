Зеленский: Я не могу отправиться в Москву

«Я не могу отправиться в Москву», - указал Зеленский.

В то же время он отметил, что готов ко встрече «в любом формате».

Ранее Владимир Путин пригласил Зеленского в Россию для переговоров, если тот проявит готовность, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

