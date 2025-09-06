На ВЭФ-2025 подписали соглашения на 6,51 трлн рублей

Более 350 соглашений на общую сумму свыше 6,51 трлн рублей подписали на Восточном экономическом форуме 2025 года. Об этом рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков.

«Подписано 353 соглашения на... 6,51 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну», - подчеркнул Кобяков.

По его словам, в форуме поучаствовали более 8 тысяч 400 человек, в том числе представителей СМИ, из 75 государств и территорий.

ВЭФ-2025 прошел 3-6 сентября во Владивостоке, форум состоялся в десятый раз, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

