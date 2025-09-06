Трамп заявил, что США не собираются свергать правительство Венесуэлы
6 сентября 202503:56
США не намерены свергать правительство Венесуэлы. Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп.
Политик заявил журналистам в Белом доме, что Вашингтон не ведет речь о смене режима в Венесуэле.
По словам Трампа, республика «поступает очень нехорошо», в США из Венесуэлы попадают партии наркотиков стоимостью в миллиарды долларов.
Ранее военные Соединенных Штатов атаковали судно в южной части Карибского бассейна неподалеку от Венесуэлы. Как отметили в Пентагоне, во время операции были ликвидированы 11 членов наркокартеля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что США не собираются свергать правительство Венесуэлы
- Путин в 2025 году проведет прямую линию с пресс-конференцией
- СМИ: Киев может получить от США первые ракеты ERAM в октябре
- Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР
- Трамп: США и Белоруссия обсуждают освобождение около 1,5 тысячи заключенных
- Тренер ПСЖ Луис Энрике сломал ключицу, упав с велосипеда
- Саммит G20 в 2026 году пройдет в Майами
- На территории Третьяковской галереи произошло возгорание
- Над территорией России уничтожили десять украинских дронов
- Депутат Драпеко пожалела «вляпавшуюся» кинозвезду Аглаю Тарасову
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru