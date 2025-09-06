Трамп заявил, что США не собираются свергать правительство Венесуэлы

США не намерены свергать правительство Венесуэлы. Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп.

Захарова назвала давление Запада на Венесуэлу угрозой общей безопасности

Политик заявил журналистам в Белом доме, что Вашингтон не ведет речь о смене режима в Венесуэле.

По словам Трампа, республика «поступает очень нехорошо», в США из Венесуэлы попадают партии наркотиков стоимостью в миллиарды долларов.

Ранее военные Соединенных Штатов атаковали судно в южной части Карибского бассейна неподалеку от Венесуэлы. Как отметили в Пентагоне, во время операции были ликвидированы 11 членов наркокартеля.

ФОТО: AP / ТАСС
