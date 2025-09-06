Трамп заявил, что США не собираются свергать правительство Венесуэлы

Политик заявил журналистам в Белом доме, что Вашингтон не ведет речь о смене режима в Венесуэле.

По словам Трампа, республика «поступает очень нехорошо», в США из Венесуэлы попадают партии наркотиков стоимостью в миллиарды долларов.

Ранее военные Соединенных Штатов атаковали судно в южной части Карибского бассейна неподалеку от Венесуэлы. Как отметили в Пентагоне, во время операции были ликвидированы 11 членов наркокартеля.

