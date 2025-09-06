Михалков: Мединский будет координировать процессы премии «Бриллиантовая бабочка»
Помощник президента РФ, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский будет координировать процессы, связанные с Евразийской академией кинематографических искусств и кинопремией «Бриллиантовая бабочка». Об этом рассказал режиссер, инициатор создания академии и награды Никита Михалков на Восточном экономическом форуме.
Кинематографист от имени Российского фонда культуры и киноакадемии выразил благодарность Министерству культуры - соучредителю награды и Министерству иностранных дел, участвующему в деле создания академии и премии.
«И отдельная благодарность Владимиру Ростиславовичу [Мединскому], который фактически стоял у истоков. Ему поручено во многом координировать [процессы]», - подчеркнул Михалков.
По словам режиссера, необходимо конкурировать с существующими международными кинопремиями, чтобы не оказаться в положении Европы, которая «свое бессилие называет толерантностью и мультикультурализмом» и не может сохранять и защищать свои интересы.
Ранее стало известно, что первое награждение премии «Бриллиантовая бабочка» состоится 24 ноября в Москве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
