Михалков: Мединский будет координировать процессы премии «Бриллиантовая бабочка»

Помощник президента РФ, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский будет координировать процессы, связанные с Евразийской академией кинематографических искусств и кинопремией «Бриллиантовая бабочка». Об этом рассказал режиссер, инициатор создания академии и награды Никита Михалков на Восточном экономическом форуме.

Кинематографист от имени Российского фонда культуры и киноакадемии выразил благодарность Министерству культуры - соучредителю награды и Министерству иностранных дел, участвующему в деле создания академии и премии.

«И отдельная благодарность Владимиру Ростиславовичу [Мединскому], который фактически стоял у истоков. Ему поручено во многом координировать [процессы]», - подчеркнул Михалков.

По словам режиссера, необходимо конкурировать с существующими международными кинопремиями, чтобы не оказаться в положении Европы, которая «свое бессилие называет толерантностью и мультикультурализмом» и не может сохранять и защищать свои интересы.

Ранее стало известно, что первое награждение премии «Бриллиантовая бабочка» состоится 24 ноября в Москве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

