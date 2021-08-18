Роспотребнадзор: COVID-19 станет сезонным заболеванием при уровне иммунитета в 80%

По его словам, коронавирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме. Как отметил Горелов, основные данные о вирусе уже получены, но он постоянно изменяется, поэтому говорить о том, что поставлена точка в изучении COVID-19, нельзя.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о разработке пятой российской вакцины от COVID-19.

Напомним, в России в настоящий момент зарегистрировано четыре препарата для профилактики коронавирусой инфекции: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

