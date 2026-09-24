Скандал вокруг Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) может быть частью спланированной акции против него, а неподтвержденная информация о стрельбе не является основанием для ограничения родительских прав. Об этом НСН рассказала доктор юридических наук Людмила Айвар.

Блогер Оксана Самойлова подала в суд на экс-супруга, рэпера Джигана после того, как СМИ распространили информацию об инциденте со стрельбой в доме, где находились их общие дети. Она требует ограничить его родительские права и хочет, чтобы дети постоянно проживали с ней, пишет РБК со ссылкой на адвоката Самойловой Марину Дубровскую. Сам Джиган заявил изданию Super, что считает последние публикации о себе частью информационной кампании перед судом. Айвар раскрыла, что тут нужно тщательное расследование и экспертиза, прежде чем делать выводы, грозит ли Джигану ограничение родительских прав.

«Весь этот скандал и обвинения могут раздуваться для того, чтобы добиться желаемого результата. Так что в каждом конкретном случае привлекаются эксперты, психологи, учителя, опрашиваются органы опеки, устанавливаются обстоятельства, которые могут повлечь лишение или ограничения в родительстве. И уже тогда суд принимает решение. Мы не знаем, действительно ли это все было, или это сговор против него. Мы не видели видеозаписи, не слышали вторую сторону. Но если будет доказано, что он удерживал детей, а это, фактически, удержание в заложниках, и возбудят в его отношении уголовное дело или дело об административном правонарушении, то есть все основания, чтобы суд рассматривал поднятые Оксаной вопросы», — рассказала она.

При этом юрист подчеркнула, что Джиган может возражать против определения места жительства его детей только с матерью. Более того, собеседница добавила, что нужно доказать, что действия рэпера представляли угрозу для детей.

«Чтобы ограничить в правах родителя, нужно, чтобы были факты совершения им противоправных деяний в отношении детей. Либо, чтобы было доказано, что его действия причиняют угрозу детям. Если она подала иск об определении места жительства детей, это другой вопрос. У нее есть такое право, если она имеет условия, доходы, алименты. Но Джиган может возражать против этого и может определить порядок общения детей с ним. То, что он бухает, стреляет, нецензурно выражается - еще не основание для того, чтобы ограничить его в родительских правах», — уточнила она.