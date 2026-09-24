«Бухает, стреляет»: На каких основаниях рэпер Джиган лишится родительских прав
Людмила Айвар раскрыла НСН, что в ситуации с Джиганом и стрельбой в его коттедже требуется тщательная проверка, опрос свидетелей, записи с камер и много других экспертиз, прежде чем обвинить его в чем-либо.
Скандал вокруг Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) может быть частью спланированной акции против него, а неподтвержденная информация о стрельбе не является основанием для ограничения родительских прав. Об этом НСН рассказала доктор юридических наук Людмила Айвар.
Блогер Оксана Самойлова подала в суд на экс-супруга, рэпера Джигана после того, как СМИ распространили информацию об инциденте со стрельбой в доме, где находились их общие дети. Она требует ограничить его родительские права и хочет, чтобы дети постоянно проживали с ней, пишет РБК со ссылкой на адвоката Самойловой Марину Дубровскую. Сам Джиган заявил изданию Super, что считает последние публикации о себе частью информационной кампании перед судом. Айвар раскрыла, что тут нужно тщательное расследование и экспертиза, прежде чем делать выводы, грозит ли Джигану ограничение родительских прав.
«Весь этот скандал и обвинения могут раздуваться для того, чтобы добиться желаемого результата. Так что в каждом конкретном случае привлекаются эксперты, психологи, учителя, опрашиваются органы опеки, устанавливаются обстоятельства, которые могут повлечь лишение или ограничения в родительстве. И уже тогда суд принимает решение. Мы не знаем, действительно ли это все было, или это сговор против него. Мы не видели видеозаписи, не слышали вторую сторону. Но если будет доказано, что он удерживал детей, а это, фактически, удержание в заложниках, и возбудят в его отношении уголовное дело или дело об административном правонарушении, то есть все основания, чтобы суд рассматривал поднятые Оксаной вопросы», — рассказала она.
При этом юрист подчеркнула, что Джиган может возражать против определения места жительства его детей только с матерью. Более того, собеседница добавила, что нужно доказать, что действия рэпера представляли угрозу для детей.
«Чтобы ограничить в правах родителя, нужно, чтобы были факты совершения им противоправных деяний в отношении детей. Либо, чтобы было доказано, что его действия причиняют угрозу детям. Если она подала иск об определении места жительства детей, это другой вопрос. У нее есть такое право, если она имеет условия, доходы, алименты. Но Джиган может возражать против этого и может определить порядок общения детей с ним. То, что он бухает, стреляет, нецензурно выражается - еще не основание для того, чтобы ограничить его в родительских правах», — уточнила она.
Также Айвар раскрыла, какие основания нужны для того, чтобы не просто ограничить экс-супруга в родительских правах, а лишить его их.
«Родительских прав лишают только в случае, если поведением родителя причиняется вред жизни и здоровью, или может быть причинён. Тогда суды должны оценить, насколько он опасен для собственных детей. Однако, даже если человек опасен, его не обязательно лишат родительских прав. Его могут ограничить в родительских правах. Но лишение родительских прав — это достаточно жесткая мера. Отец фактически вычеркивается из свидетельства о рождении детей», — уточнила она.
Ранее сообщалось, что Джиган открыл стрельбу по персоналу в подмосковном коттеджном поселке «Шато Соверен». Как отмечает Telegram-канал SHOT, мужчина около 10 часов удерживал персонал в доме, пока дети прятались и сообщали матери о происходящем. В итоге на место экстренно прибыла экс-супруга рэпера Оксана Самойлова, охрана коттеджного поселка и друзья рэпера, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Бухает, стреляет»: На каких основаниях рэпер Джиган лишится родительских прав
- «Хтонь и крафт против ИИ»: Кирилл Тренин рассказал о трендах в музыке и литературе
- Суд признал права Жукова и Потехина на 12 фонограмм группы «Руки Вверх»
- Силуанов назвал размер МРОТ в 2027 году
- В Казахстане объявили общенациональный траур после гибели военных на Каспии
- Минфин РФ объявил новые условия по программе «Семейная ипотека»
- В Минске опровергли публикацию от имени КГБ о срыве подготовки диверсии в РФ
- Климатологи усомнились в прогнозах смертоносности Эль-Ниньо
- Цифровое государство: Чем вызван рост объема интернет-трафика в России
- Медведев: Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы