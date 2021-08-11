В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, однако все еще остается напряженной. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших», — рассказала эпидемиолог в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, несмотря на динамичные изменения данных в целом по отмечается снижение еженедельных темпов прироста заражений COVID-19, отмечает РЕН ТВ.

Третью неделю подряд в России снижается число выявляемых случаев коронавируса, напоминает Газета.ру. Накануне в стране подтвердили 21 378 новых заражений, 18 739 россиян выздоровели, 792 пациента скончались.

