В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, однако все еще остается напряженной. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших», — рассказала эпидемиолог в беседе с РИА Новости.
По словам специалиста, несмотря на динамичные изменения данных в целом по отмечается снижение еженедельных темпов прироста заражений COVID-19, отмечает РЕН ТВ.
Третью неделю подряд в России снижается число выявляемых случаев коронавируса, напоминает Газета.ру. Накануне в стране подтвердили 21 378 новых заражений, 18 739 россиян выздоровели, 792 пациента скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru