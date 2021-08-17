Попова рассказала о разработке в России пятой вакцины от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о разработке пятой российской вакцины от COVID-19, об этом пишет РИА Новости.

Напомним, в России в настоящий момент зарегистрировано четыре препарата для профилактики коронавирусой инфекции: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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Ранее во вторник, 17 августа, стало известно, что модернизированная вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» должна быть зарегистрирована в течение августа. Об этом заявил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов. Он отметил, что у Минздрава РФ есть все необходимые для этого данные, пишут «Известия».

Максютов напомнил, что специалисты «Вектора» успешно завершили промежуточный этап клинических испытаний обновленного препарата месяц назад и сдали первый пакет документов в Минздрав РФ в начале июля.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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