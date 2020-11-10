Роспотребнадзор изучил вероятность заражения коронавирусом через еду

Роспортребнадзор исследовал вероятность заразиться коронавирусом через еду в заведениях общепита. Выяснилось, что риск заражения связан только с контактом с инфицированными. Сами же продукты питания не опасны. Об этом сообщил РИА Новости ведущий эксперт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

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Он рассказал, что ведомство сделало такие выводы на основе исследованиях взятых проб, передает news.ru.

Лебедев отметил, что главные риски в общественных местах связаны с нарушением мер профилактики заболевания — отсутствием на посетителях масок и несоблюдением социальной дистанции, пишет Ura.ru. Медик также отметил пренебрежение в общепитах гигиеническими нормами.

Ранее сообщалось, что клиентам российских авиаперевозчиков вместе с билетами на рейсы начали предлагать страховку на случай заражения коронавирусом на отдыхе или в самолете.

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ФОТО: pixabay.com
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