Роспотребнадзор изучил вероятность заражения коронавирусом через еду

Он рассказал, что ведомство сделало такие выводы на основе исследованиях взятых проб, передает news.ru.

Лебедев отметил, что главные риски в общественных местах связаны с нарушением мер профилактики заболевания — отсутствием на посетителях масок и несоблюдением социальной дистанции, пишет Ura.ru. Медик также отметил пренебрежение в общепитах гигиеническими нормами.

Ранее сообщалось, что клиентам российских авиаперевозчиков вместе с билетами на рейсы начали предлагать страховку на случай заражения коронавирусом на отдыхе или в самолете.

