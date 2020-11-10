Роспотребнадзор изучил вероятность заражения коронавирусом через еду
Роспортребнадзор исследовал вероятность заразиться коронавирусом через еду в заведениях общепита. Выяснилось, что риск заражения связан только с контактом с инфицированными. Сами же продукты питания не опасны. Об этом сообщил РИА Новости ведущий эксперт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Он рассказал, что ведомство сделало такие выводы на основе исследованиях взятых проб, передает news.ru.
Лебедев отметил, что главные риски в общественных местах связаны с нарушением мер профилактики заболевания — отсутствием на посетителях масок и несоблюдением социальной дистанции, пишет Ura.ru. Медик также отметил пренебрежение в общепитах гигиеническими нормами.
Ранее сообщалось, что клиентам российских авиаперевозчиков вместе с билетами на рейсы начали предлагать страховку на случай заражения коронавирусом на отдыхе или в самолете.
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