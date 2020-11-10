Сванидзе сравнил коронавирус с «испанкой»
Член СПЧ в эфире НСН лишний раз напомнил о серьезности текущей пандемии.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации.
Член СПЧ и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН сравнил новую коронавирусную инфекцию с «испанкой».
«Да, действительно. Это глобальная пандемия. Она уже выходит на уровень испанского гриппа начала XX-го века, и цифры очень страшные. Это не просто обычный грипп, это очень серьезно, друзья», – отметил он.
За последние сутки в России выявили почти 22 тысячи новых заболевших.
Кроме того, Сванидзе в эксклюзивном интервью НСН предположил, кто будет президентом США после Джо Байдена.
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