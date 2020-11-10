Сванидзе сравнил коронавирус с «испанкой»

«Да, действительно. Это глобальная пандемия. Она уже выходит на уровень испанского гриппа начала XX-го века, и цифры очень страшные. Это не просто обычный грипп, это очень серьезно, друзья», – отметил он.

За последние сутки в России выявили почти 22 тысячи новых заболевших.

Кроме того, Сванидзе в эксклюзивном интервью НСН предположил, кто будет президентом США после Джо Байдена.

