Сванидзе сравнил коронавирус с «испанкой»

Член СПЧ в эфире НСН лишний раз напомнил о серьезности текущей пандемии.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации.

Член СПЧ и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН сравнил новую коронавирусную инфекцию с «испанкой».

Счетная палата сообщила о росте убыли населения на 30% на фоне пандемии

«Да, действительно. Это глобальная пандемия. Она уже выходит на уровень испанского гриппа начала XX-го века, и цифры очень страшные. Это не просто обычный грипп, это очень серьезно, друзья», – отметил он.

За последние сутки в России выявили почти 22 тысячи новых заболевших.

Кроме того, Сванидзе в эксклюзивном интервью НСН предположил, кто будет президентом США после Джо Байдена.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВОЗПандемияНиколай СванидзеКоронавирус
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