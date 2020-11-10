Российские перевозчики навязывают пассажирам страховки от коронавируса

При этом перевозчики не смогли прокомментировать ситуацию, когда отказаться от услуги не представляется возможным. В Роспотребнадзоре отмечают, что пока никаких жалоб на навязывание страховок не поступало, однако признают, что такие действия со стороны перевозчика недопустимо из-за нарушения прав клиентов.

Отмечается, что владелец полиса в случае заражения может рассчитывать на выплату в 50 тысяч рублей.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов посоветовал россиянам, которые отправляются на отдых в эту страну, приобретать расширенные медицинские страховки.

Именно они покрывают медуслуги при заражении коронавирусом. В противном случае, оплачивать лечение придется из своего кармана.

