Российские перевозчики навязывают пассажирам страховки от коронавируса
Клиентам российских авиаперевозчиков вместе с билетами на рейсы начали предлагать страховку на случай заражения коронавирусом на отдыхе или в самолете, пишут «Известия».
Как выяснилось, при попытке купить билет через сайт, галочку с пункта о покупке страхового полиса снять невозможно. Авиакомпании подтвердили, что продают страховки от COVID-19 вместе с билетами.
При этом перевозчики не смогли прокомментировать ситуацию, когда отказаться от услуги не представляется возможным. В Роспотребнадзоре отмечают, что пока никаких жалоб на навязывание страховок не поступало, однако признают, что такие действия со стороны перевозчика недопустимо из-за нарушения прав клиентов.
Отмечается, что владелец полиса в случае заражения может рассчитывать на выплату в 50 тысяч рублей.
Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов посоветовал россиянам, которые отправляются на отдых в эту страну, приобретать расширенные медицинские страховки.
Именно они покрывают медуслуги при заражении коронавирусом. В противном случае, оплачивать лечение придется из своего кармана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru