РФПИ: «Спутник V» нейтрализует «омикрон» в два раза лучше Pfizer

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала вирусонейтрализующую активность против штамма «омикрон» в два раза выше препарата Pfizer. Об этом говорится в результатах сравнительного исследования Института инфекционных заболеваний имени Спалланцани в Италии, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Независимое исследование было проведено совместно с российским Центром имени Гамалеи, разработчиком «Спутника V». Выяснилось, что двухкомпонентная вакцина «Спутник V» формирует средний геометрический титр вируснейтрализующих антител к «омикрону» более чем вдвое выше по сравнению с двумя дозами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и в 2,6 раза выше через три месяца после вакцинации).