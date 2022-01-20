РФПИ: «Спутник V» нейтрализует «омикрон» в два раза лучше Pfizer
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала вирусонейтрализующую активность против штамма «омикрон» в два раза выше препарата Pfizer. Об этом говорится в результатах сравнительного исследования Института инфекционных заболеваний имени Спалланцани в Италии, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Независимое исследование было проведено совместно с российским Центром имени Гамалеи, разработчиком «Спутника V». Выяснилось, что двухкомпонентная вакцина «Спутник V» формирует средний геометрический титр вируснейтрализующих антител к «омикрону» более чем вдвое выше по сравнению с двумя дозами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и в 2,6 раза выше через три месяца после вакцинации).
Исследование было проведено в лабораторных условиях в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных «Спутником V» и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному, уханьскому штамму.
Работа ученых также показала, что «Спутник V» нейтрализует штамм «омикрон» за счет формирования сильного иммунного ответа благодаря высокому уровню антител.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что россияне, которые сделали прививку от коронавируса в конце прошлого года, лучше всего защищены от нового омикрон-штамма.
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