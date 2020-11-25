Результаты тестов на COVID-19 россияне получат на портале госуслуг

Об этом говорится в сообщении министерства. Отмечается, что результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус».

Результаты тестов появятся в личных кабинетах в течение часа после их получения.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, как снизить вероятность тяжелых форм коронавируса и что делать, чтобы быстрее избавиться от их последствий.

