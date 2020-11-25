Результаты тестов на COVID-19 россияне получат на портале госуслуг
Минцифры РФ и Роспотребнадзор запустили на едином портале госуслуг новый сервис, который позволит загружать результаты тестов на коронавирус в личный кабинет пользователя.
Об этом говорится в сообщении министерства. Отмечается, что результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус».
Результаты тестов появятся в личных кабинетах в течение часа после их получения.
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, как снизить вероятность тяжелых форм коронавируса и что делать, чтобы быстрее избавиться от их последствий.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+23 675 / сут.
Умерли
37 538+507 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 748 / сут.
- «Физрук, а не тренер». ЦСКА ответил на оскорбления Черчесова
- Министр обороны ФРГ оценила угрозу со стороны России
- Тунис отменил двухнедельный карантин для организованных туристов
- Добровинский будет представлять интересы Рогозина в суде
- Суд Голландии отказал защите в расследовании альтернативных версий крушения MH17
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru