Результаты тестов на COVID-19 россияне получат на портале госуслуг

Минцифры РФ и Роспотребнадзор запустили на едином портале госуслуг новый сервис, который позволит загружать результаты тестов на коронавирус в личный кабинет пользователя.

Жириновский призвал не критиковать владимирского губернатора за лечение в частной клинике

Об этом говорится в сообщении министерства. Отмечается, что результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус».

Результаты тестов появятся в личных кабинетах в течение часа после их получения.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, как снизить вероятность тяжелых форм коронавируса и что делать, чтобы быстрее избавиться от их последствий.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ТестКоронавирусГосуслуги
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры