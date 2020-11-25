Жириновский призвал не критиковать владимирского губернатора за лечение в частной клинике

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину необходимо объявить благодарность за то, что он лечился от коронавируса в частной клинике в Москве и не занимал койку в больнице своего региона.

«Губернатор Владимирской области специально поехал в Москву, где есть свободные койки, да еще в частную клинику. Так его критикуют. Слушайте, он дал возможность другому больному лежать на койке во Владимирской области», - сказал политик в эфире телеканала «Россия 24», добавив, что губернатора не критиковать надо, а «благодарность объявить».

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Владимир Сипягин 13 ноября сообщил в Instagram, что тест на COVID у него оказался положительным, а после начавшегося осложнения 17 ноября его перевезли на лечение в частную клинику российской столицы. Глава региона сообщил, что лечится за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных стационарах своей области, сообщает телеканал «360».

День лечения в этой частной клинике стоит от 50 тысяч рублей. Сегодня его выписали.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Сипягина лечиться от коронавируса в Москве никак не связано с заботой о жителях его региона, передает Ura.ru.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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