Жириновский призвал не критиковать владимирского губернатора за лечение в частной клинике

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину необходимо объявить благодарность за то, что он лечился от коронавируса в частной клинике в Москве и не занимал койку в больнице своего региона.

«Губернатор Владимирской области специально поехал в Москву, где есть свободные койки, да еще в частную клинику. Так его критикуют. Слушайте, он дал возможность другому больному лежать на койке во Владимирской области», - сказал политик в эфире телеканала «Россия 24», добавив, что губернатора не критиковать надо, а «благодарность объявить».