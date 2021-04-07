Регулятор ЕС заявил о наличии связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Регулятор ЕС заявил о возможной связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза. В заявлении организации говорится, что осложнения в виде образования тромбов должны быть внесены в список редких побочных эффектов этого препарата от COVID-19.

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Ранее сегодня сообщалось, что Южная Корея приостановила использование вакцины фармацевтической компании AstraZeneca из-за сообщений о случаях тромбоза. Кроме того, Эстония запретила вакцинировать этим препаратом своих граждан младше 60 лет, передает RT. Использование этой вакцины приостановлено до получения более точной информации о ее побочных эффектах.

Первая информация о тромбозе, который может быть связан с вакциной от коронавируса AstraZeneca, появилась в Австрии.


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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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