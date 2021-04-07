Регулятор ЕС заявил о наличии связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом
Регулятор ЕС заявил о возможной связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза. В заявлении организации говорится, что осложнения в виде образования тромбов должны быть внесены в список редких побочных эффектов этого препарата от COVID-19.
Ранее сегодня сообщалось, что Южная Корея приостановила использование вакцины фармацевтической компании AstraZeneca из-за сообщений о случаях тромбоза. Кроме того, Эстония запретила вакцинировать этим препаратом своих граждан младше 60 лет, передает RT. Использование этой вакцины приостановлено до получения более точной информации о ее побочных эффектах.
Первая информация о тромбозе, который может быть связан с вакциной от коронавируса AstraZeneca, появилась в Австрии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 294 / сут.
Умерли
101 тыс.+374 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 445 / сут.
- Путин пообещал Пашиняну обеспечить потребности Армении в COVID-вакцине
- Признанное в РФ иноагентом «Радио Свобода» оштрафовали на 71,5 млн рублей
- Регулятор ЕС заявил о наличии связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом
- Госдума утвердила штрафы за высадку из автобуса детей без билета
- Пашинян предложил построить новую АЭС в Армении с участием России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru