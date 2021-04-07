Регулятор ЕС заявил о наличии связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Ранее сегодня сообщалось, что Южная Корея приостановила использование вакцины фармацевтической компании AstraZeneca из-за сообщений о случаях тромбоза. Кроме того, Эстония запретила вакцинировать этим препаратом своих граждан младше 60 лет, передает RT. Использование этой вакцины приостановлено до получения более точной информации о ее побочных эффектах.

Первая информация о тромбозе, который может быть связан с вакциной от коронавируса AstraZeneca, появилась в Австрии.



