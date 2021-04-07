Южная Корея приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Южная Корея приостановила вакцинацию препаратом фармацевтической компании AstraZeneca из-за сообщений о случаях тромбоза. Об этом сообщило агентство Рёнхап.
В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca в ЕС. Первой об этом сообщила Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через 10 дней после вакцинации. Еще один житель этой страны после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. После этого информация об осложнениях стала поступать и из других стран Евросоюза.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук ранее рассказал НСН, как себя чувствует после прививки вакциной AstraZeneca и при какой условии вакцинировался бы российским препаратом.
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