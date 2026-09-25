Московский регион вступил в пору золотой осени, с температурой немного выше климатической нормы, а бабье лето уже не вернется, рассказала НСН рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Как климатолог с большим стажем скажу: у нас нет понятия "бабье лето" после того, как началась астрономическая осень. После 23 сентября всякому лету конец — мы вступили в пору золотой осени. То, что сейчас сохраняется теплая погода, — это действительно лишь относительно теплая погода. Но ее возвраты бывают и в октябре, и в ноябре. Поэтому не надо говорить, что это продолжение бабьего лета. Все, оно завершилось, поставим на этом точку», - сказала она.

Позднякова напомнила об исторических корнях этого понятия и объяснила, какими погодными условиями оно характеризуется на самом деле.

«При бабьем лете погоду определяет Азорский антициклон, и тогда условия совсем другие. Почему его так назвали? Потому что оно начиналось приблизительно с начала осени по старому стилю — сейчас это 14 сентября. Тогда еще стояли очень теплые ночи и высокая дневная температура, было много солнца, люди могли отдохнуть и искупаться в реках. Я не думаю, что кому-нибудь сейчас захочется окунуться в реку. Поэтому не стоит использовать этот термин, это журналистские придумки, которые кто-то подхватил. Это совершенно неправильно», - подчеркнула специалист.