«Журналистские придумки!»: Когда в Москве наступит золотая осень
В столичном регионе наступила астрономическая осень, лето уже не вернется, а хорошая погода объясняется волной тепла, заявила НСН климатолог Татьяна Позднякова.
Московский регион вступил в пору золотой осени, с температурой немного выше климатической нормы, а бабье лето уже не вернется, рассказала НСН рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Как климатолог с большим стажем скажу: у нас нет понятия "бабье лето" после того, как началась астрономическая осень. После 23 сентября всякому лету конец — мы вступили в пору золотой осени. То, что сейчас сохраняется теплая погода, — это действительно лишь относительно теплая погода. Но ее возвраты бывают и в октябре, и в ноябре. Поэтому не надо говорить, что это продолжение бабьего лета. Все, оно завершилось, поставим на этом точку», - сказала она.
Позднякова напомнила об исторических корнях этого понятия и объяснила, какими погодными условиями оно характеризуется на самом деле.
«При бабьем лете погоду определяет Азорский антициклон, и тогда условия совсем другие. Почему его так назвали? Потому что оно начиналось приблизительно с начала осени по старому стилю — сейчас это 14 сентября. Тогда еще стояли очень теплые ночи и высокая дневная температура, было много солнца, люди могли отдохнуть и искупаться в реках. Я не думаю, что кому-нибудь сейчас захочется окунуться в реку. Поэтому не стоит использовать этот термин, это журналистские придумки, которые кто-то подхватил. Это совершенно неправильно», - подчеркнула специалист.
В ближайшие дни, отметила Позднякова, жителей региона ждет комфортная, хоть и более прохладная погода, которая практически соответствует календарю.
«Сейчас погоду будет определять антициклон. Она будет относительно сухой, ночи станут довольно прохладными. До конца месяца преобладающая температура ночью составит +5..+10 градусов, а дневная будет в пределах +14..+18 градусов. Это пока выше климатической нормы на 2–3 градуса. Но это просто волна тепла, свойственная для конца сентября, но никак не бабье лето. Мы ожидаем солнце и отсутствие дождей. Вот сейчас пройдет фронт окклюзии (образуется в циклоне, когда быстро движущийся холодный фронт догоняет и соединяется с теплым фронтом – прим. НСН), который тянется по периферии антициклона, и распогодится уже к сегодняшнему вечеру. В субботу и воскресенье днем проглянет солнце. Так что погода будет комфортной», - рассказала главный специалист столичного метеобюро.
Чем опасно таяние вечной мерзлоты ранее в пресс-центре НСН рассказал кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета Константин Грибанов.
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