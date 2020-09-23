Путин анонсировал скорую регистрацию второй вакцины от коронавируса

Вторую отечественную вакцину от коронавируса зарегистрируют в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин во время выступления в Совете Федерации.

Первая в мире вакцина «Спутник V» получила регистрацию 11 августа, ее начали производить спустя четыре дня, 15 августа. Прежде всего, прививку сделают врачам и людям из группы риска.

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Первая партия препарата уже поступила в регионы.

Другая российская вакцина от центра «Вектор» проходит клинические исследования. На прошлой неделе сообщалось, что после повторного введения препарата у всех добровольцев появилось необходимое количество антител.

Ранее Путин в видеообращении на Генассамблее ООН заявил, что Россия готова делиться опытом создания вакцины и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами. По его словам, это касается и поставок в другие страны препарата, доказавшего надежность, безопасность и эффективность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаВладимир Путин
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