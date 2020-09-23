Путин анонсировал скорую регистрацию второй вакцины от коронавируса

Вторую отечественную вакцину от коронавируса зарегистрируют в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин во время выступления в Совете Федерации.

Первая в мире вакцина «Спутник V» получила регистрацию 11 августа, ее начали производить спустя четыре дня, 15 августа. Прежде всего, прививку сделают врачам и людям из группы риска.