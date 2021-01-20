Регионы до лета получал 70 млн доз вакцины

Министр в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» добавил, что к началу лета в России должно быть провакцинировано 68 млн россиян.

Мантуров заявил, что объемы производства вакцины могут быть увеличены, передает РИА ФАН.

Партия «Коммунисты России» ранее предложила Минздраву страны бесплатно выдавать продуктовые наборы россиянам, вакцинировавшимся от коронавируса.

