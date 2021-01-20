Регионы до лета получал 70 млн доз вакцины
Российским регионам до июня будут поставлены 70 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Он отметил, что ведомство совместно с фармкомпании составили примерный план производства препарата до середины лета. По его словам, это полностью удовлетворит потребность системы здравоохранения.
Министр в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» добавил, что к началу лета в России должно быть провакцинировано 68 млн россиян.
Мантуров заявил, что объемы производства вакцины могут быть увеличены, передает РИА ФАН.
Партия «Коммунисты России» ранее предложила Минздраву страны бесплатно выдавать продуктовые наборы россиянам, вакцинировавшимся от коронавируса.
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