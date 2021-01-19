В России предложили выдавать продуктовые наборы привившимся от COVID-19

Партия «Коммунисты России» предложила Минздраву страны бесплатно выдавать продуктовые наборы россиянам, вакцинировавшимся от коронавируса. Об этом РИА Новости сообщил зампредседателя партии Сергей Малинкович.

По его словам, в качестве меры «поощрения и поддержки» гражданам, получившим прививку, можно выдавать небольшие наборы с насыщенными витаминами продуктами. Малинкович предложил включать в эти наборы лимон, морковь, имбирь, чеснок, грецкий орех, рыбий жир, отметив, «пусть врачи решают, что ещё добавить».

Зампредседателя «Коммунистов России» считает, что эта мера станет своеобразным комплиментом от Минздрава, а также важной помощью россиянам после прививки, когда организм справляется с последствиями вакцинации.

По словам Малинковича, набор продуктов должен быть в яркой упаковке с надписью «Я уколов не боюсь», сообщает ОТР.

Между тем, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от COVID-19 во всех регионах страны. Около 2 млн доз вакцины поступит в субъекты РФ до конца января, отмечает МИР 24.

