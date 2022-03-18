Разработки столичных врачей по искусственному интеллекту стали основой федеральных стандартов

Московские разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) включили в национальные стандарты по его использованию в клинической медицине. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, у столицы уже накопился большой опыт в сфере ИИ для помощи врачам в их каждодневной работе. Единые стандарты в этой области ускорят внедрение цифровых помощников по всей стране, передает официальный сайт мэра Москвы. Цель - улучшить качество диагностики заболеваний во всех субъектах.