Разработки столичных врачей по искусственному интеллекту стали основой федеральных стандартов

Московские разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) включили в национальные стандарты по его использованию в клинической медицине. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, у столицы уже накопился большой опыт в сфере ИИ для помощи врачам в их каждодневной работе. Единые стандарты в этой области ускорят внедрение цифровых помощников по всей стране, передает официальный сайт мэра Москвы. Цель - улучшить качество диагностики заболеваний во всех субъектах.

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Национальные стандарты опубликованы на сайте Росстандарта, они доступны как разработчикам сервисов, так и заказчикам таких технологий всех регионов России.

Ранее Ракова сообщила, что развитие эксперимента по использованию компьютерного зрения для анализа лучевых исследований продолжается в Москве.

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ФОТО: Швабе
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектМедицина
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