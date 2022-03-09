«Ингосстрах» совместно c «MAINS Lab» внедрили искусственный интеллект для согласования услуг по ДМС

Заместитель генерального директора по ДМС «Ингосстраха» Дмитрий Попов отметил, компания всегда уделяла особое внимание качеству и инновационности клиентского сервиса.

«Ингосстрах» всегда уделял особое внимание качеству и инновационности клиентского сервиса, которые мы предоставляем нашим застрахованным по ДМС, и согласование медицинских услуг по гарантийным письмам всегда было очень важным объектом в клиентском пути между клиентами и страховой компанией. Уверен, что инициатива по внедрению искусственного интеллекта в процесс согласования услуг позволит укрепить лидерские позиции нашей компании по качеству сервиса на рынке ДМС России» - добавил он.

В свою очередь руководитель клиентского сервиса по ДМС «Ингосстраха» Анастасия Скурихина подчеркнула, что без автоматизации процесса по согласованию услуг клиенты, страховые компании и клиники будут нести высокие издержки, именно поэтому компания приняла решение ускорить этот процесс для удобства своих клиентов.

Генеральный директор «MAINS Lab» Юрий Кувшинов рассказал, что ускоренный процесс согласования медицинских услуг страховыми компаниями уже давно ждал своего часа для настройки автоматизации.

«Все накопленные технологии в части обработки естественных языков в медицине, библиотека правил и алгоритмов, проверяющих медицинские услуги на соответствие клиническим рекомендациям, программ страхования и договорных условий – все это позволило внедрить решение для клиентов «Ингосстраха» в максимально сжатые сроки», - объяснил он.

По данным «Ингосстраха», согласования медицинских услуг страховыми компаниями требует в среднем 30-35% всех услуг, процесс согласования в среднем занимает до 30 минут.

