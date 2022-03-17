Искусственный интеллект помог московским врачам провести почти 5 млн исследований

Развитие эксперимента по использованию компьютерного зрения для анализа лучевых исследований продолжается в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, московские рентгенологи используют сервисы на основе искусственного интеллекта уже два года. За это время было обработано около 5 млн снимков, искусственный интеллект способен выявлять заболевания по семи направлениям исследований.

«Мы продолжаем развивать эксперимент по компьютерному зрению - сейчас мы ведем работы еще по 22 направлениям. Таким образом, применение искусственного интеллекта мы расширим до 29 направлений. Алгоритмы научатся определять признаки туберкулеза, эмфиземы легких, инсульта, различных патологий на КТ брюшной полости и других заболеваний», — рассказала Ракова журналистам.

Заммэра подчеркнула, что в эксперименте уже приняли участие 50 сервисов искусственного интеллекта от 22 отечественных и зарубежных компаний-разработчиков.

Ракова добавила, что благодаря использованию искусственного интеллекта и объединению диагностического оборудования в единую цифровую сеть среднее время описания лучевого исследования сократилось в 18 раз. Сейчас на получение результата уходит несколько минут, при этом в 2015 году процесс мог занимать более четырех-пяти дней суток.

