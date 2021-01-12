Разработчик «Спутник V» рассказал, когда начнется испытание вакцины на детях

Однако, по его словам, само исследование на детях не сможет начаться прежде, чем закончится третья фаза испытаний препарата на взрослых, передает ТАСС. Это произойдет в мае-апреле.

Между тем, в Москве с 13 января расширяется вакцинация от COVID-19 для новых групп риска, пишет «Газета.ру».

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире НСН возмутился новым вариантом лечения коронавируса, который может больше навредить, чем помочь.



