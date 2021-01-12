Разработчик «Спутник V» рассказал, когда начнется испытание вакцины на детях
Центр имени Гамалеи намерен через два месяца подать документы в Минздрав РФ для того, чтобы получить разрешение на исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.
Однако, по его словам, само исследование на детях не сможет начаться прежде, чем закончится третья фаза испытаний препарата на взрослых, передает ТАСС. Это произойдет в мае-апреле.
Между тем, в Москве с 13 января расширяется вакцинация от COVID-19 для новых групп риска, пишет «Газета.ру».
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире НСН возмутился новым вариантом лечения коронавируса, который может больше навредить, чем помочь.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+23 315 / сут.
Умерли
62 273+436 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+21 786 / сут.
- Беспилотник «Охотник» уничтожил наземную цель бомбой
- Разработчик «Спутник V» рассказал, когда начнется испытание вакцины на детях
- Правящая партия Казахстана «Нур Отан» победила на парламентских выборах
- Санду отправилась на переговоры с Зеленским на автомобиле
- В Совфеде РФ ответили на предложение присоединиться к саммиту по Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru