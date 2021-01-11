В Петербурге приостановлена запись на вакцинацию от COVID
В Петербурге временно приостановлена запись на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.
По словам Лисовца, запись вновь возобновится после новой поставки доз вакцины, которая ожидается до конца текущей недели. Он добавил, что записаться можно будет по тем же телефонам, что и прежде.
Чиновник отметил, что в городе от первой партии осталось 9 тысяч вакцин, которые уже будут использованы для записавшихся на вакцинацию.
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