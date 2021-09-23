Разработчик «КовиВак» приостановил производство вакцины
Выпуск популярной у россиян вакцины от коронавируса «КовиВак» производства Центра имени Чумакова приостановлен, пишет «Коммерсант».
Массовое производство препарата отложено на несколько месяцев из-за модернизации производственной площадки для дальнейшего увеличения выпуска сырья для «КовиВак». Модернизация займет как минимум два месяца.
По словам экспертов, как минимум до следующей весны 95% отечественного рынка вакцин от COVID-19 будут занимать препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт».
Как стало известно ранее, специалисты Центра им. Чумакова работают над модификацией вакцины от коронавируса «КовиВак» под новые штаммы.
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