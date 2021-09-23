Разработчик «КовиВак» приостановил производство вакцины

Выпуск популярной у россиян вакцины от коронавируса «КовиВак» производства Центра имени Чумакова приостановлен, пишет «Коммерсант».

Разработчик сообщил о переговорах по одобрению «КовиВака» за рубежом

Массовое производство препарата отложено на несколько месяцев из-за модернизации производственной площадки для дальнейшего увеличения выпуска сырья для «КовиВак». Модернизация займет как минимум два месяца.

По словам экспертов, как минимум до следующей весны 95% отечественного рынка вакцин от COVID-19 будут занимать препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Как стало известно ранее, специалисты Центра им. Чумакова работают над модификацией вакцины от коронавируса «КовиВак» под новые штаммы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры