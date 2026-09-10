«На качестве услуг это не сказывается, речь идет о замедлении темпов расширения сетей. Это не прекращение, показатели оцениваются относительно прошлого года, в процентах будет меньше, это не значит, что новые магазины не открываются. Это связано с тем, что насыщение имеется, на каких-то территориях они уже достигли предела и не могут открывать новые магазины, в законодательстве у нас есть ограничения. Тот же Х5 сейчас разговаривает с властями, чтобы изменить закон в этой части немного. В крупных городах в шаговой доступности находятся три-пять магазинов точно. Поэтому проблем с доступностью нет. Наоборот, можно сказать, что в этом случае появляются выигравшие участники рынка, так как большая конкуренция на рынке», - отметил он.

По его словам, проблемы с доступностью магазинов нет и в небольших населенных пунктах.

«У нас и в небольших деревнях открываются торговые сети, все зависит от количества проживающих. На два дома нет смысла открывать сетевой магазин, это лавки и мобильная торговля, которая у нас тоже развита. Если потребителей достаточно, сеть откроется, все это просчитывается. Глобальных изменений на рынке мы пока не ждем, лидеры рынка понятны, они присутствуют и в онлайн, подстраиваются под потребителя», - добавил он.

Россиянам стало удобнее заказать какую-то продукцию онлайн и сходить за продуктами в ближайший магазин на районе, а не тратить время на поездку в гипермаркет, заявил НСН вице-президент «Опоры России», руководитель комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов.

