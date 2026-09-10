Группа Nirvana получит специальную награду имени Майкла Джексона

Уточняется, что данной премией отмечают артистов, которые сделали большой вклад в поп-культуру, в первую очередь - в культуру музыкальных видео. Изначально она называлась «Премия за вклад в развитие видеоклипов», но в 1991 году её переименовали в честь короля поп-музыки.

Michael Jackson Video Vanguard Award есть в копилке у Мадонны, The Rolling Stones, Джастина Тимберлейка, Bon Jovi, U2, Бейонсе и других. В 2025 году её вручили Мэрайе Кэри.

Церемнония награждения MTV VMA 2026 пройдет 27 сентября в Лос-Анджелесе. Будут ли присутствовать на мероприятии участники оригинального состава Nirvana Дэйв Грол и Крист Новоселич организаторы не уточнили.

Ранее стало известно, что товары с символикой группы Nirvana вошли в ТОП-5 самых популярных в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

