Группа Nirvana получит специальную награду имени Майкла Джексона
Американская группа Nirvana стала лауреатом премии MTV VMA 2026. Как пишет Deadline, коллективу вручат специальную награду имени Майкла Джексона - Michael Jackson Video Vanguard Award.
Уточняется, что данной премией отмечают артистов, которые сделали большой вклад в поп-культуру, в первую очередь - в культуру музыкальных видео. Изначально она называлась «Премия за вклад в развитие видеоклипов», но в 1991 году её переименовали в честь короля поп-музыки.
Michael Jackson Video Vanguard Award есть в копилке у Мадонны, The Rolling Stones, Джастина Тимберлейка, Bon Jovi, U2, Бейонсе и других. В 2025 году её вручили Мэрайе Кэри.
Церемнония награждения MTV VMA 2026 пройдет 27 сентября в Лос-Анджелесе. Будут ли присутствовать на мероприятии участники оригинального состава Nirvana Дэйв Грол и Крист Новоселич организаторы не уточнили.
Ранее стало известно, что товары с символикой группы Nirvana вошли в ТОП-5 самых популярных в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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