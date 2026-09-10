Родители заявили, что отказываются доверять школьным психологам
Увеличение в учебных заведениях численности педагогов-психологов не решит проблему их эффективности, заявил НСН глава Московского городского родительского комитета Ткаченко.
Увеличение числа педагогов-психологов в школах не приведет к кардинальному улучшению ситуации с психологической помощью ученикам. Об этом в комментарии НСН заявил председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко.
Министерство просвещения России предложило ввести норматив штатной численности педагогов-психологов в детских садах, школах и колледжах. Проект приказа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предлагается определить норму из расчета один педагог-психолог на 200 воспитанников – в детских садах, на 300 – в школах и на 500 – в колледжах и техникумах. Из финансово-экономического обоснования следует, что численность штатных единиц педагогов-психологов в детских садах страны составит 30 459, в школах – 59 283, в колледжах и техникумах – 6 177. В 2025/26 учебном году в них соответственно работало 20 тысяч, 33,4 тысячи и 3 тысячи штатных педагогов-психологов.
По словам Ткаченко, российских родителей сейчас больше заботит нехватка самих учителей в школах.
«Проблема актуальна, если не брать Москву, уже начиная с Подмосковья и далее везде. В некоторых школах дефицит педагогов доходит до 70%, отменяют уроки. Один преподаватель биологии ведет попутное рисование, черчение, еще что-то, классы переполнены. На этом фоне разговоры про ставку психолога теряются», - отметил собеседник НСН.
Он также считает, что большинство родителей сомневаются в способности школьных психологов эффективно разрешать возникающие с ребенком проблемы.
«Ставка психолога в школе такая же маленькая, как у педагога, поэтому хороший специалист, в учебное заведение не пойдет - у него будет своя практика, либо еще что-то. Получается, тот, кто пошел на ставку в школу, скорее всего, имеет низкую квалификацию. Если родители видят, что с ребенком проблемы, они, скорее, обратятся к платному психологу, то есть специалист такого профиля в школе не воспринимается, как гарант решения проблемы. Даже в чатах родительских, если возникают какие-то разборки, в самую последнюю очередь заходит разговор о том, чтобы пойти к школьному психологу», - рассказал эксперт.
В качестве подтверждения такой оценки работы школьных психологов он привел Кубань.
«Летом я был в Краснодарском крае в качестве лектора, так там, понимая, что эти психологи не вытаскивают тяжелые случаи, придумали соответствующие муниципальные службы. То есть, скажем, на станицу работает один психолог, который прямо специалист, универсальный – к нему идут, если в школе такой случай, когда местные психологи не справляются. Это показатель того, что эффективность школьных психологов слабая», - заключил Руслан Ткаченко.
Приказ Минпросвещения о нормативе штатной численности педагогов-психологов в случае принятия проекта вступит в силу с 1 марта 2027 года.
Ранее заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что никакой школьный регламент не решит проблему плохого поведения ученика без соответствующей квалификации педагога с учётом современных реалий.
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