Увеличение числа педагогов-психологов в школах не приведет к кардинальному улучшению ситуации с психологической помощью ученикам. Об этом в комментарии НСН заявил председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко.

Министерство просвещения России предложило ввести норматив штатной численности педагогов-психологов в детских садах, школах и колледжах. Проект приказа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предлагается определить норму из расчета один педагог-психолог на 200 воспитанников – в детских садах, на 300 – в школах и на 500 – в колледжах и техникумах. Из финансово-экономического обоснования следует, что численность штатных единиц педагогов-психологов в детских садах страны составит 30 459, в школах – 59 283, в колледжах и техникумах – 6 177. В 2025/26 учебном году в них соответственно работало 20 тысяч, 33,4 тысячи и 3 тысячи штатных педагогов-психологов.

По словам Ткаченко, российских родителей сейчас больше заботит нехватка самих учителей в школах.