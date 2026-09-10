Инфекционист Жемчугов объяснил вспышку ковида на Пхукете
Владислав Жемчугов объяснил НСН, почему новые штаммы вирусов нередко становятся менее опасными.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал НСН о закономерностях эволюции вирусов и особенностях течения инфекционных заболеваний.
Новая вспышка COVID-19 на Пхукете ударила по российским туристам и релокантам. По данным «Базы», путешественники массово жалуются на тяжёлые симптомы, с которыми они проводят дни отпуска в постели. Жемчугов объяснил, почему новые штаммы нередко становятся менее опасными, какие факторы определяют тяжесть болезни, а также подчеркнул, что на ранних стадиях разные вирусные инфекции проявляются схожими симптомами.
«Новые штаммы зачастую протекают легче. Вирусу невыгодно убивать своих хозяев — ведь именно они его разносят. При этом, конечно, не исключено и тяжёлое течение болезни. Мутации вирусов носят случайный характер — важно разобраться, что именно происходит. Возможно, вирус сочетается с гриппом или с какой‑то местной инфекцией, вызывающей лихорадку. Необходимо изучить структуру нового штамма и понять, чем он отличается от предыдущих. Для этого нужно время. Специфических начальных симптомов у вирусных заболеваний практически не бывает — они во многом схожи. Повышенная температура, головная боль, боль в мышцах — так могут начинаться и ковид, и грипп, и даже Эбола. Дальнейшее развитие болезни зависит от природных свойств самого вируса. Например, особенность коронавируса в том, что он поражает мелкие сосуды в органах и тканях. Тяжесть течения может зависеть от состояния здоровья человека до болезни. Если у пациента были проблемы с сердцем, вероятнее поражение сердечно‑сосудистой системы; если с лёгкими — течение будет тяжелее именно со стороны дыхательной системы. Возможны осложнения и даже летальный исход. Известно, например, что сахарный диабет значительно осложняет течение коронавирусной инфекции», — сказал собеседник НСН.
Ранее российские вирусологи Сергей Нетесов и Владислав Жемчугов сказали НСН, что вирус Эбола передается через прямой контакт с биологическими жидкостями зараженного человека или животного, поэтому стремительного распространения инфекции по всему миру, как это было с COVID-19, не будет.
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