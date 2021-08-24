Центр Чумакова планирует модифицировать «КовиВак» под новые штаммы
Специалисты Центра им. Чумакова работают над модификацией вакцины от коронавируса «КовиВак» под новые штаммы. Об этом сообщил генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, речь идет не о доработке вакцины, а о создании нового варианта с новым «дельта» штаммом, который заменит «альфа» штамм.
Ишмухаметов также заявил, что в сентябре Центр рассчитывает получить разрешение на проведение третьей стадии клинических испытаний вакцины на людях старше 60 лет.
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