Центр Чумакова планирует модифицировать «КовиВак» под новые штаммы

Специалисты Центра им. Чумакова работают над модификацией вакцины от коронавируса «КовиВак» под новые штаммы. Об этом сообщил генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, речь идет не о доработке вакцины, а о создании нового варианта с новым «дельта» штаммом, который заменит «альфа» штамм.