Центр Чумакова планирует модифицировать «КовиВак» под новые штаммы

Специалисты Центра им. Чумакова работают над модификацией вакцины от коронавируса «КовиВак» под новые штаммы. Об этом сообщил генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, речь идет не о доработке вакцины, а о создании нового варианта с новым «дельта» штаммом, который заменит «альфа» штамм.

Онищенко заподозрил «Инвитро» в работе на Запад

Ишмухаметов также заявил, что в сентябре Центр рассчитывает получить разрешение на проведение третьей стадии клинических испытаний вакцины на людях старше 60 лет.

Ранее Депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, как достичь коллективного иммунитета в России за месяц.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры