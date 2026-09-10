Мантуров потребовал уделить особое внимание восстановлению НПЗ

Первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил уделить особое внимание дополнительным мерам по защите нефтеперерабатывающих мощностей и сокращению сроков их восстановления. Соответствующее заявление было сделано в ходе заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойной работыотдельных отраслей экономики, передает РИА Новости.

Новак заявил об усилении работы по защите НПЗ в России

В рамках мероприятия с участием представителей федеральных и региональных властей обсуждалось устойчивое функционирование рынка топлива и вопросы защиты объектов топливно-энергетического комплекса, включая безопасность НПЗ. Мантуров потребовал обеспечить необходимый ремонтный ресурс и ускорить работы по возвращению в строй поврежденных предприятий.

Отдельный акцент первый вице-премьер сделал на необходимости завершения создания системы цифрового мониторинга топливного баланса. Внедрение данного инструмента позволит властям видеть реальную потребность регионов в горючем и оперативно перераспределять необходимые объемы поставок.

Вице-премьер Александр Новак ранее сделал заявление, что Россия сможет отремонтировать 100% НПЗ, поврежденных в ходе атак ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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