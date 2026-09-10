Правительство Литвы может исключить из конституции положение о запрете на размещение ядерного оружия, передает LRT со ссылкой на председателя сейма Юозаса Олякаса. По его словам, соответствующую поправку к конституции парламент может принять уже предстоящей зимой. Чепа назвал такие действия прямой угрозой, подчеркнув, что Россия может ответить на них.

«Это очередное подтверждение того, что конфликт, развязанный в Европе, связан с их действиями. Это прямая угроза, которая вынуждает Россию ответить определенным образом. Действие рождает противодействие. В ответ на размещение мы должны тоже разместить свои определенные силы. Мы можем рядом на границе разместить определенные средства, которые в секунду уничтожат всю эту страну, превратят ее в пепел. А что, если что-то произойдет незапланированно и неожиданно? Это угроза. Незаряженное ружье, которое висит на стене, когда-нибудь стреляет. Здесь может произойти то же самое. Любая эскалация напряженности создает дополнительную угрозу. Они провоцируют и раздувают огонь. Ставят рядом с костром бочку с бензином», - подчеркнул он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в эфире НСН также удивился маниакальному упорству» стран Балтии в желании разместить у себя ядерное оружие, уточнив, что Россия не будет терпеть у себя «по боком» ядерное оружие.

