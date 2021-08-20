Разработчик сообщил о переговорах по одобрению «КовиВака» за рубежом
Центр им. Чумакова ведет переговоры с рядом зарубежных партнеров по одобрению использования вакцины «Ковивак» в странах Юго-Восточной Азии, в Центральной и Южной Америки. Об этом сообщил генеральный директор учреждения, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.
По его словам, в центре отмечают высокий интерес к российской вакцине за рубежом, но говорить о регистрации препарата в других странах преждевременно, так как на данный момент только начались исследования третьей фазы вакцины и никаких договоренностей еще нет.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о разработке пятой российской вакцины от COVID-19.
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