Разработчик сообщил о переговорах по одобрению «КовиВака» за рубежом

Центр им. Чумакова ведет переговоры с рядом зарубежных партнеров по одобрению использования вакцины «Ковивак» в странах Юго-Восточной Азии, в Центральной и Южной Америки. Об этом сообщил генеральный директор учреждения, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

Иммунолог рассказал о пациенте, который с февраля переболел COVID-19 шесть раз

По его словам, в центре отмечают высокий интерес к российской вакцине за рубежом, но говорить о регистрации препарата в других странах преждевременно, так как на данный момент только начались исследования третьей фазы вакцины и никаких договоренностей еще нет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о разработке пятой российской вакцины от COVID-19.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:Вакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры