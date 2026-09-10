Бывший топ-менеджер «Роснано» получил 9 лет за растрату 7,5 млрд рублей

Гагаринский районный суд Москвы вынес обвинительный вердикт бывшему управляющему директору по инвестициям госкорпорации «Роснано» Андрею Кушнарёву. Как сообщает «Профиль», экс-руководитель ООО «Крокус наноэлектроника» признан виновным в растрате чужого имущества группой лиц в особо крупном размере и приговорен к девяти годам лишения свободы.

Уголовное преследование связано с реализацией проекта Crocus по созданию отечественного производства энергонезависимой магниторезистивной памяти. Совместное предприятие с французской компанией Crocus Technology было учреждено в 2011 году, однако запустить завод так и не удалось. Следственный департамент МВД установил, что из почти 12 миллиардов рублей инвестиций было похищено 7,5 миллиарда.