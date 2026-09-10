Бывший топ-менеджер «Роснано» получил 9 лет за растрату 7,5 млрд рублей

Гагаринский районный суд Москвы вынес обвинительный вердикт бывшему управляющему директору по инвестициям госкорпорации «Роснано» Андрею Кушнарёву. Как сообщает «Профиль», экс-руководитель ООО «Крокус наноэлектроника» признан виновным в растрате чужого имущества группой лиц в особо крупном размере и приговорен к девяти годам лишения свободы.

Уголовное преследование связано с реализацией проекта Crocus по созданию отечественного производства энергонезависимой магниторезистивной памяти. Совместное предприятие с французской компанией Crocus Technology было учреждено в 2011 году, однако запустить завод так и не удалось. Следственный департамент МВД установил, что из почти 12 миллиардов рублей инвестиций было похищено 7,5 миллиарда.

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Следователи пришли к выводу, что фигуранты изначально не планировали развивать производство и осознавали невозможность реализации заявленного проекта. Помимо тюремного срока, суд назначил Кушнарёву денежный штраф в размере 76 миллионов рублей и на 2,5 года лишил права занимать руководящие должности.

В самом «Роснано» заявили, что считают вынесенное решение принципиальным и намерены продолжать защиту собственных интересов исключительно в правовом поле.

Ранее в июле суд удовлетворил иск «Роснано» к бывшим топ-менеджерам на 11,9 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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